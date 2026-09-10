Militari moldoveni, la exerciții în Lituania alături de trupe din SUA și alte 6 țări

Un grup de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 3–14 septembrie, la exercițiul multinațional „Strong Griffin 2026”, desfășurat în Republica Lituania.

Potrivit Ministerului Apărării, militarii moldoveni se antrenează alături de contingentele celorlalte state participante, în cadrul unor activități axate pe planificarea și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale.

La „Strong Griffin 2026” participă aproximativ 2.500 de militari din opt țări: Lituania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia.

În cadrul exercițiului sunt implicate și aproximativ 500 de unități de tehnică militară.

Ministerul Apărării precizează că participarea militarilor moldoveni la exercițiul din Lituania are loc în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2026.