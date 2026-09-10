Tofan, despre reorganizarea școlilor mici: Nu putem ține copiii captivi

Premierul Vasile Tofan îi critică pe politicienii care se opun reorganizării școlilor cu un număr redus de elevi și îi îndeamnă să nu transforme reforma educației într-un subiect de speculație politică. Șeful Guvernului invocă rezultatele PISA 2025, care indică diferențe importante între performanțele elevilor din școlile mici și cele ale copiilor care învață în instituții mai mari.

Potrivit premierului, decalajele sunt vizibile la toate cele trei domenii analizate – științe, matematică și lectură.

„Dacă luăm la științe, 59% dintre elevii din școlile mici nu ating nivelul de bază, față de doar 28% în școlile mari. Diferența este foarte mare. La matematică, 68% dintre copiii din școlile mici nu ating nivelul necesar, față de 37% în școlile mai mari. La lectură, raportul este 65 la 32”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul le-a cerut politicienilor care pledează pentru menținerea școlilor mici să țină cont de aceste rezultate și de resursele disponibile în instituțiile de învățământ.

„Vreau să încurajez și să fac să gândească fiecare politician care insistă să păstrăm copiii noștri captivi în școli mici, cu resurse limitate, cu un număr limitat de profesori, și speculează acest subiect”, a afirmat șeful Executivului.

În contextul reorganizării rețelei școlare, Guvernul oferă un sprijin financiar familiilor ai căror copii sunt transferați la o altă instituție de învățământ și trebuie să parcurgă o distanță mai mare până la școală.

Ajutorul constituie 1.000 de lei lunar, timp de doi ani, pentru fiecare copil vizat de reorganizare.

Rezultatele PISA 2025, evaluare la care au participat elevi din 91 de țări, arată că elevii din Republica Moldova au înregistrat rezultate mai bune la științe și competențe digitale, însă continuă să întâmpine dificultăți la matematică și lectură.

Datele evidențiază și diferențe semnificative în funcție de dimensiunea instituției de învățământ. În școlile mici, 68% dintre elevi nu ating nivelul de bază la matematică, față de 37% în instituțiile mai mari. La lectură, proporțiile sunt de 65%, respectiv 32%, iar la științe – 59% față de 28%.