Șeful Vămii: Avem un singur scaner de ultimă generație pentru camioane

Serviciul Vamal dispune în prezent de un singur scaner de ultimă generație pentru verificarea camioanelor, în timp ce celelalte echipamente de mare capacitate sunt învechite.

Șeful Vămii, Sergiu Vrabie, spune că autoritățile discută cu partenerii de dezvoltare achiziția unor noi scanere și urmează să anunțe mai multe achiziții de acest fel în perioada următoare.

Șeful Serviciului Vamal a precizat că lipsa unor echipamente moderne nu înseamnă neapărat un control mai slab la frontieră. Autoritatea utilizează și alte metode non-intruzive de verificare, inclusiv scanarea bagajelor și a automobilelor, precum și controale încrucișate pentru identificarea mărfurilor ascunse.

„La moment avem doar un scaner de ultimă generație. Restul scanerelor sunt destul de vechi, mă refer la scanerele mari de scanare a camioanelor. Dar avem și alte metode non-intruzive de control la nivel mai mic cum ar fi scanarea bagajelor pentru automobilele mici. Lipsa scanerelor nu înseamnă că avem mai puțin control. Din contra, avem multe elemente de control încrucișate care ne ajută să stabilim o potențială camuflare a produselor interzise”, a explicat Radu Vrabie în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova.

Șeful Vămii a precizat că instituția poartă discuții cu partenerii de dezvoltare pentru extinderea capacității de scanare la punctele de trecere a frontierei. „Sper ca în această toamnă să putem anunța mai multe achiziții de acest gen. Vom dota punctele de trecere cu scanere în limita bugetului și a sprijinului internațional, pentru a avea un control eficient la frontieră”, a mai spus Radu Vrabie.