Scandalul legat de presiunile asupra FlyOne au ajuns în Parlament: Audierea lui Bolea, respinsă de PAS

Cazul FLYONE ajunge din nou în Parlament. PAS a refuzat audierea ministrului Infrastructurii, Vladimir Bolea, în legătură cu presiunile statului față de compania Flyone, dar și în legătură cu licitația eșuată privind extinderea terminalului de pasageri. O solicitare în acest sens a deputatului PCRM, Inga Sibova, a fost respinsă de majoritatea parlamentară.

Mai mult, Sibova nu a fost lăsată să vocifereze solicitarea până la urmă, fiindu-i oprit microfonul exact în momentul în care vorbea despre presiunile statului față de companiile aeriene.

„Cu toții deja cunoaștem poziția domnului nou ministru al Economiei în privința privatizării bunurilor statului. Și, totodată, observăm un proces de licitație cu privire la aeroportul din Chișinău, o licitație eșuată. Dacă ar fi fost această extindere acest bun ar fi crescut foarte mult în valoare. În acest context avem dubii de ce totuși a fost eșuată această licitație și cerem audierea domnului Vladimir Bolea cu privire la licitație eșuată de extindere a Aeroportului Internațional Chișinău și informațiile apărute în spațul public privind concurența neloială dintre companiile aeriene și presiunile din partea…”, a declarat Sibova.