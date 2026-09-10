Turul României a scris istorie în R. Moldova: Cine a câștigat etapa Chișinău–Ungheni

Turul României 2026 a debutat cu o premieră în istoria de peste 90 de ani a competiției. Pentru prima dată, o etapă s-a desfășurat integral în afara României, cicliștii parcurgând miercuri, 9 septembrie, traseul Chișinău–Ungheni. Victoria i-a revenit polonezului Radosław Frątczak, care a preluat și tricoul galben de lider.

Rutierul echipei Wibatech Lubelskie Perła Polski s-a impus după 160 de kilometri de cursă, într-un sprint final decis la photo-finish. Frątczak l-a devansat pe Liam Punnewaert, de la Kings of the Flemish Mountains, în timp ce Alessio Menghini, reprezentant al Naționalei Italiei, a completat podiumul.

Prima etapă a început la Chișinău și s-a încheiat la Ungheni, marcând pentru prima dată de la debutul competiției, în urmă cu 92 de ani, organizarea unei etape în întregime pe teritoriul unui alt stat.

Cursa a avut un ritm ridicat încă din prima parte, cu o medie de peste 47 km/h în prima oră. După aproximativ 30 de kilometri, cinci rutieri s-au desprins de pluton: Roberto Capello, Patrick Pescaru, Gregor Matija Černe, Barnabás Vas și Jeen de Jong.

Patrick Pescaru a câștigat primul sprint intermediar, iar Barnabás Vas a trecut primul peste cele două cățărări de categoria C, rezultat care i-a adus tricoul verde de lider al clasamentului cățărătorilor.

Ulterior, Roberto Capello și Jeen de Jong au rămas în fruntea cursei. Cu 25 de kilometri înainte de sosirea la Ungheni, Capello a lansat un nou atac și a încercat să-și păstreze avantajul de aproximativ un minut. Evadarea sa a fost însă neutralizată la doar trei kilometri de linia de sosire.

Plutonul s-a reunit, iar victoria s-a decis la sprint. Radosław Frątczak a fost cel mai rapid și a obținut a doua sa victorie consecutivă de etapă în Turul României, după ce câștigase și ultima etapă a ediției precedente.

„Prima parte a etapei a fost dificilă, dar echipa mea a crezut în mine și a controlat plutonul încă de la start. Vreau să le mulțumesc colegilor pentru munca extraordinară pe care au făcut-o și sper să mai am mâine o șansă să lupt pentru victorie la sprint”, a declarat Frątczak după cursă.

În urma primei etape, polonezul poartă tricoul galben de lider al clasamentului general. Alessio Menghini preia tricoul alb cu buline roșii al clasamentului pe puncte, Barnabás Vas – tricoul verde al cățărătorilor, Roberto Capello – tricoul roșu al sprinterilor, iar Liam Punnewaert – tricoul alb rezervat celui mai bun rutier sub 23 de ani. Gerhard Moldansky este liderul clasamentului rutierilor români și va purta tricoul albastru.

După debutul din Republica Moldova, caravana Turului României trece joi, 10 septembrie, pe teritoriul României. Etapa a doua se va desfășura între Iași și Piatra-Neamț.

Ediția din acest an va continua cu etapele Piatra-Neamț–Băile Balvanyos, Brașov–Ploiești, iar competiția se va încheia pe 13 septembrie cu circuitul de la București.