Primarul Capitalei, Ivan Ceban, revine în atenția publică nu prin proiecte concrete pentru dezvoltarea orașului, ci cu o inițiativă care a stârnit critici puternice din partea autorităților centrale, părinților și experților în educație. Edilul propune introducerea testelor antidrog în școlile din Chișinău pentru elevii de peste 13 ani, sugerând chiar implicarea Consiliului Național de Securitate în această măsură.

Ceban depășește clar cadrul atribuțiilor sale: testarea antidrog nu intră în responsabilitatea unei primării locale, ci ține de competența Ministerului Educației şi a sănătății, împreună cu profesioniști specializați în politici de sănătate publică.

„Ideile năstrușnice apar pe fundalul unui exces de… inspirație”, a comentat ministrul educației Dan Perciun, calificând inițiativa drept negândită și fără fundament. Potrivit acestuia, implementarea unui astfel de program ar însemna constrângerea a peste 100.000 de copii să treacă prin proceduri medicale intruzive și inutile ce pot provoca traume.

Propunerea este privită de mulți ca un pas spre metode de control de tip „KGB”, unde verificările medicale devin instrumente de supraveghere în instituțiile de învățământ. Multe voci publice avertizează că astfel de practici pot încălca dreptul la viață privată al elevilor și pot provoca traume psihologice copiilor, subminând încrederea dintre elevi, profesori și părinți.

În timp ce problemele infrastructurii, cum ar fi străzile pline de gropi sau chiar starea generală a orașului, rămân presante, primarul pare să prefere propuneri populiste menite să atragă atenția media, mai degrabă decât să implementeze proiecte sustenabile de dezvoltare urbană sau strategii eficiente de prevenire a dependențelor în rândul tinerilor. Există opinii conform cărora focusul pe astfel de inițiative usturătoare politic servește mai ales unui calcul electoral decât binelui public real.

Măsura a fost criticată nu doar de ministere, dar și de părinți și profesori, mulți dintre ei considerând că testarea nu este o soluție relevantă și poate afecta demnitatea tinerilor dacă nu este parte dintr-un program comprehensiv de prevenire și educație.