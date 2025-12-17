Opoziția acuză PAS de restrângerea drepturilor deputaților prin modificarea Regulamentului Parlamentului

Toate fracțiunile de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm intenția Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Parlamentului, acțiune pe care o califică drept o restrângere gravă a drepturilor deputaților.

Potrivit opoziției, modificările propuse încalcă Constituția, afectează pluralismul politic și pun în pericol dezbaterea democratică, transformând procesul legislativ într-o simplă formalitate tehnică.

În declarație se menționează că noile prevederi ar limita libertatea de exprimare a deputaților, ar reduce numărul intervențiilor și timpul de dezbatere și ar extinde nejustificat procedura de urgență, contrar articolelor constituționale și standardelor europene promovate de Uniunea Europeană, Consiliul Europei și Comisia de la Veneția.

Opoziția acuză majoritatea parlamentară că urmărește să legalizeze practici abuzive, precum blocarea dezbaterilor sau deconectarea microfoanelor, subminând astfel transparența și încrederea publică în instituțiile statului.

Deputații opoziției afirmă că nu vor admite transformarea Parlamentului într-o instituție subordonată intereselor unei majorități politice temporare și cer PAS să renunțe la aceste inițiative, reiterând că Legislativul trebuie să rămână spațiul central al dezbaterii democratice și al reprezentării cetățenilor.