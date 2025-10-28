Ministrul italian al Apărării: Kievul nu va putea recupera teritoriile pierdute

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a declarat că Ucraina nu are nicio speranță de a recâștiga vreodată Crimeea și teritoriile pe care le-a pierdut în fața Rusiei de la invazia din 2022, transmite marți agenția de presă italiană ANSA.

‘Recâștigarea teritoriilor pierdute în 2014 și după februarie 2022 este considerată acum imposibilă de toată lumea’, a spus Crosetto într-un interviu acordat jurnalistului veteran Bruno Vespa pentru noua sa carte ‘Finimondo’, din care casele de editură Mondadori și Rai Libri au publicat extrase înainte de apariție.

‘Rusia nu va renunța niciodată la ele și Ucraina nu va avea puterea să le recâștige singură, nici măcar cu ajutorul nostru. Putin nu poate nici el da înapoi pentru că a schimbat Constituția, declarând teritoriile ocupate ca fiind practic ‘ rusești ‘ și, prin urmare, s-a pus într-o poziție în care nu poate negocia’, a explicat el.

Ministrul italian a deplâns totodată faptul că mulți italieni au fost influențați de propaganda și dezinformarea ruse. ‘Italieni de bună credință au fost corupți de Rusia’, a mai declarat Crosetto în interviul acordat lui Vespa. ‘Rusia ne atacă deja cu un război hibrid, la nivel cognitiv. Fără ca noi, cetățeni obișnuiți, să observăm, propaganda sa a pătruns în creierul și formarea culturală a atâtor oameni, dirijându-i printr-o utilizare sofisticată a instrumentelor sociale și a altor instrumente informaționale, printr-o infiltrare științifică și, de asemenea, prin infiltrarea clasică via corupție’, a atenționat Crosetto.