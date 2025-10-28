Partidul de guvernământ din Georgia va solicita instanţei să interzică cele trei mari partide de opoziţie, susținute de Occident

Partidul de guvernământ din Georgia va solicita Curţii Constituţionale să interzică cele trei mari partide de opoziţie, a anunţat marţi preşedintele Parlamentului, ceea ce ar marca o escaladare bruscă a tendinţei către un regim autoritar în această ţară candidată la aderarea la UE, relatează Reuters.

Şalva Papuaşvili, membru de rang înalt al partidului de guvernământ Visul Georgian, a declarat că demersul va avea ca scop interzicerea a trei partide – Coaliţia pentru Schimbare, Mişcarea Naţională Unită a fostului preşedinte Mihail Saakaşvili şi blocul Georgia Puternică.

Cele trei partide, toate puternic aliniate valorilor pro-occidentale, reprezintă „o ameninţare reală la adresa ordinii constituţionale”, a declarat Papuaşvili, potrivit agenţiei de ştiri Interpress din Georgia.

Irakli Kupradze, membru de rang înalt al blocului Georgia Puternică, a spus că sesizarea Curţii Constituţionale cu această speţă reprezintă „o lovitură decisivă pentru democraţie” şi a promis să se opună demersului, potrivit presei locale.

MAI MULTE PERSONALITĂŢI ALE OPOZIŢIEI SE AFLĂ ÎN ÎNCHISOARE

Cândva una dintre cele mai democratice şi pro-occidentale dintre statele succesoare ale Uniunii Sovietice, Georgia a devenit din ce în ce mai autoritară de la izbucnirea războiului în Ucraina şi şi-a aprofundat legăturile economice cu vecina Rusia, cu care în 2008 a purtat un scurt război după ce Moscova a trimis trupe pe teritoriul georgian.

Mai multe personalităţi de rang înalt ale opoziţiei georgiene se află în închisoare, în timp ce poliţia a intensificat arestările în rândul protestatarilor care participă la demonstraţii antiguvernamental, care continuă cu regularitate de peste un an.

La începutul acestui an, parlamentul a adoptat o lege care facilitează interzicerea partidelor politice.

Visul Georgian, partidul de guvernământ, a îngheţat negocierile pentru aderarea Georgiei la Uniunea Europeană şi a acuzat blocul european că pune la cale o revoluţie la Tbilisi.

UE neagă acuzaţiile, iar Visul Georgian afirmă că doreşte în continuare să adere la blocul european, dar numai dacă poate păstra ceea ce consideră a fi valorile tradiţionale creştin-ortodoxe ale Georgiei, precum şi relaţiile paşnice cu Rusia.

SAAKAŞVILI ÎNCĂ BÂNTUIE VIAŢA POLITICĂ DIN GEORGIA

Personalităţile din Visul Georgian, printre care Bidzina Ivanişvili, fostul prim-ministru, miliardar, considerat de mulţi drept conducătorul de facto al ţării, au promis în repetate rânduri că vor interzice partidele de opoziţie pentru că ar avea legături cu Mihail Saakaşvili, fostul preşedinte prooccidental care în prezent este încarcerat.

Procesul intentat de partidul de la guvernare se bazează pe concluziile unei comisii parlamentare care a investigat presupuse nereguli comise în timpul lui Saakashvili, un raport pe care personalităţile din opoziţie îl descriu ca fiind pură propagandă de partid.

Două dintre partidele de opoziţie care riscă să fie interzise l-au criticat, de altfel, pe Saakaşvili, care a condus Georgia ca un reformator pro-occidental între 2003 şi 2012. El rămâne o figură controversată în Georgia, unde unii îi laudă realizările din timpul mandatelor, în timp ce alţii îl acuză că este imprevizibil, autoritar şi responsabil pentru dezastruosul război din 2008 cu Rusia.

Saakashvili ispăşeşte o pedeapsă cu închisoarea pentru infracţiuni care includ abuzul de putere şi se preconizează că va rămâne în închisoare până în 2034.