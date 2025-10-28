Șase deputați PAS ar putea renunța la mandate. Cine îi înlocuiește

Cel puțin șase deputați aleși pe lista PAS ar putea renunța la fotoliile de parlamentari. Mihail Popșoi, Vladimir Bolea, Dan Perciun, Emil Ceban și Ludmila Catlabuga au fost desemnați în calitate de membri ai Guvernului, iar Dorin Recean a anunțat anterior că își va depune mandatul.

Mihail Popșoi ar urma să conducă în continuare diplomația de la Chișinău, Vladimir Bolea urmează să rămână responsabil de domeniul Infrastructurii, Dan Perciun – de Educație, Ludmila Catlabuga – de Agricultură, iar Emil Ceban – să devină noul ministru al Sănătății.

Conform listei de supleanți, fotoliile lor în Parlament ar urma să fie ocupate de ex-secretarul general al Guvernului Igor Talmazan, jurnalista Angela Munteanu-Pojoga, primarul din Sărătenii Vechi (Telenești), Veronica Cupcea, economista Viorica Briceag, psihologul Liliana Grosu și specialistul în evaluări Alexandr Trubca.

Persoanele nominalizate au experiență în Parlament, fiind deputați și în legislatura precedentă. Igor Talmazan, însă, și-a depus mandatul atunci.