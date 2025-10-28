Import vs fabricare locală. Producția de ulei de floarea-soarelui, în scădere cu 70%

Producția internă de ulei de semințe de floarea-soarelui și de șofran a înregistrat o scădere de peste 70%, în anul 2024. În paralel, exportul de semințe de floarea-soarelui s-a dublat, ceea ce a limitat disponibilitatea pentru procesare internă și a stimulat importul de ulei finit.

În anul 2024, producția internă de ulei de floarea-soarelui a reprezentat 69,8 mii de tone, cu peste 175 de mii de tone mai puțin decât în 2023. În același timp, producția de semințe de floarea-soarelui a scăzut cu aproape 18% față de 2023 – de la 758,3 la 619,6 mii de tone.

Această contracție a producției interne, ar fi putut genera presiuni pe disponibilitatea materiei prime și implicit asupra prelucrării interne, explică Ministerul Agriculturii.

Instituția a explicat principalele cauze ale prezenței tot mai mare a brandurilor străine de ulei, pe rafturile magazinelor din R. Moldova.

Una dintre cauze ar fi dezechilibrul între exporturi și prelucrare internă. Mai exact, exporturile masive de semințe de floarea-soarelui reduc materia primă disponibilă pentru fabricile locale de ulei.

Fenomenul ar mai fi cauzat de reducerea temporară a producției interne de ulei. Din cauza scăderii cu 72% a producției moldovenești, a fost nevoie să se importe mai mult ulei din alte țări, ca să se acopere deficitul de pe piață.

În plus, un alt factor ar fi creșterea competitivității produselor de import. Potrivit Ministerului Agriculturii, țările vecine au fabrici mari și costuri mai mici pentru producerea uleiului. În plus, datorită acordurilor comerciale, uleiul produs în străinătate poate fi adus în Moldova mai ieftin, fără taxe vamale mari.