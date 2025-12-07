Ministrul Mediului cere demisii după cazul de tăieri ilegale a copacilor la Strășeni

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, cere demisia responsabililor care au permis defrișarea ilegală a unor copaci dintr-o pădure din Strășeni.

Potrivit unor imagini video publicate pe rețelele sociale, ministrul s-a deplasat la fața locului și a inspectat zona.

„Sunt la Strășeni, unde un arbore a fost smuls din rădăcini în plină zi, chiar în mijlocul pădurii. Așa ceva este inadmisibil”, a declarat Gheorghe Hajder.

Este de menționat că bărbatul care ar fi tăiat copacul a fost amendat, însă ministrul Mediului subliniază că acest lucru nu este suficient.

„Nu putem proteja pădurea doar cu amenzi, cât timp cei care trebuie să vegheze ordinea privesc în altă parte. Cer demisia celor care au permis acest abuz. Pădurea trebuie protejată, nu furată, nu distrusă, nu ignorată”, a mai declarat Hajder, menționând că bărbatul avea cu el instrumente pentru a acoperi urmele.

Amintim că anterior pe rețelele sociale a fost distribuit un filmuleț ce surprinde activități de tăiere a pădurilor în zona Strășeni. La scurt timp, inspectorii de mediu s-au autosesizat și au desfășurat o verificare operativă la fața locului, unde au depistat un caz de tăiere ilegală a unui arbore de frasin, cu diametrul cioatei de 52 cm.