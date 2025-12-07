Reguli noi la vânzarea caselor în România: Avansuri limitate și proceduri obligatorii

Dezvoltatorii din România vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire va fi înscrisă în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Procedura este reglementată de o nouă lege, promulgată de președintele Nicușor Dan.

Legea, menită să protejeze mai bine cumpărătorii de locuințe aflate în fază de proiect, limitează avansurile percepute de dezvoltatori. Acestea sunt plafonate la maximum 5% pentru rezervări, 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare.

Totodată, sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Dezvoltatorii care nu vor respecta noile reglementări riscă amenzi de până la 1% din cifra de afaceri.

Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare.