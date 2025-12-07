Traficul de pasageri pe AIC a crescut în noiembrie cu 49,6%, față de anul trecut

Luna noiembrie a continuat tendința ascendentă a traficului aerian pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, menținând ritmul puternic de creștere din ultimele luni.

În această perioadă s-a înregistrat un trafic total de 459.474 pasageri îmbarcați și debarcați. Potrivit reprezentanților Aeroportului, datele reprezintă 114,9% din prognoza estimată.

Comparativ cu luna noiembrie 2024, traficul de pasageri a crescut cu 49,6%, adică +152.324 pasageri.

Pe parcursul lunii noiembrie, 3.476 de aeronave au aterizat și decolat. Totodată, au fost transportate circa 263,5 tone de produse.

„În noiembrie au fost înregistrați 49.630 pasageri transportați pe noile rute (10,81% din total)”, a comunicat administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.