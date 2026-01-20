România și Moldova pregătesc podurile peste Dunăre pentru trafic sigur

Republica Moldova și România colaborează pentru a transforma Dunărea într-o rută predictibilă de transport de marfă și pentru a dezvolta infrastructura de frontieră, care să sprijine schimburile comerciale și transportul de pasageri.

„România și Bulgaria lucrează în prezent la un proiect de adâncire și modernizare a Dunării, pentru a relua circulația economică și comercială spre țările Uniunii Europene. De fiecare dată când discutăm despre porturile din Brăila, Galați sau Giurgiulești, trebuie să înțelegem că este vorba despre porturile noastre, despre activitatea agenților economici moldoveni și despre integrarea acestora în circuitele navale europene. Portul Giurgiulești reprezintă poarta noastră spre Marea Neagră, prin care se exportă fructe, cereale, containere și alte produse, cu costuri mult mai reduse decât transportul rutier. Aceasta înseamnă avantaje economice clare pentru Republica Moldova”, a declarat Vladimir Bolea.

Vicepremierul a subliniat impactul economic major al dezvoltării porturilor:

„Odată cu regularizarea cursului și modernizarea infrastructurii, Dunărea va fi navigabilă aproximativ 340 de zile pe an, ceea ce va permite includerea ei în marile contracte internaționale de transport de mărfuri. Astfel, transportul fluvial va deveni competitiv și mai ieftin, sprijinind fermierii și exportatorii din Moldova și România”.

Bolea a mai precizat că dezvoltarea porturilor și a navigației pe Dunăre reprezintă o prioritate strategică pentru consolidarea legăturilor economice și comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

La rândul său, secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu a subliniat coordonarea investițiilor și în punctele de frontieră, inclusiv în construcția de poduri noi.

„România și Republica Moldova vor avea predictibilitate în această zonă și vor investi în oglindă la punctele de frontieră, pentru a asigura fluxuri de trafic eficiente. Cele patru poduri noi, alături de cel de la Ungheni, vor fi puse în trafic cât mai curând, în cadrul unui control coordonat, conform documentului strategic care va fi aprobat de ambele guverne. Scopul este de a facilita la maximum fluxul de marfă și de pasageri între România și Republica Moldova”, a concluzionat Scrioșteanu.

România este foarte aproape de a prelua controlul operațional asupra Portului Internațional Liber Giurgiulești (PILG), un nod logistic strategic al Republicii Moldova situat la confluența râurilor Prut și Dunăre, la aproximativ 134 km de Marea Neagră. Portul este singurul acces la ape navigabile pentru R. Moldova și oferă facilități pentru nave fluviale și maritime cu pescaj de până la 7 m, având terminale pentru cereale, petrol și marfă generală.

Decizia de a permite preluarea operatorului portuar a fost aprobată anterior de autoritățile din Republica Moldova. Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului a avizat cererea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța (CNAMP) de a cumpăra 100% din acțiunile Danube Logistics SRL, compania privată care operează portul și care este deținută în prezent de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Achiziția vizează exclusiv operatorul privat al portului și nu terenurile sau portul de stat al Republicii Moldova. După semnarea acordului de transfer, Danube Logistics SRL va trece sub control român, iar CNAMP va investi în modernizarea infrastructurii portuare, planificând construcția de terminale pentru rampe și containere, modernizarea căii ferate, extinderea depozitelor, digitalizarea operațiunilor și implementarea soluțiilor pentru eficiență energetică și tranziție verde.