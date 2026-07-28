O persoană din Chișinău, păcălită de escroci să ia un credit de 462.000 de lei

Două cazuri de escrocherie comise anterior au fost raportate Poliției în ultimele 24 de ore, iar prejudiciul total depășește 600.000 de lei. În același interval, reacția cetățenilor și intervenția oamenilor legii au permis dejucarea a 153 de tentative de fraudă.

Potrivit Poliției, în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Cele două sesizări primite vizează escrocherii săvârșite anterior, iar în ambele situații victimele le-au transmis banii în numerar unor persoane necunoscute.

Cea mai mare sumă a fost pierdută de o persoană din Chișinău. În perioada 8–16 iulie, victima a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Băncii Naționale a Moldovei.

Escrocii i-ar fi spus că pe numele său au fost contractate credite în mod fraudulos și că datoriile trebuie achitate de urgență. Convinsă de cele afirmate, victima a contractat un credit și i-a transmis unui necunoscut 462.000 de lei.

Poliția nu a oferit detalii despre cel de-al doilea caz raportat.

Oamenii legii le recomandă cetățenilor să întrerupă imediat apelurile suspecte și să telefoneze la numărul unic de urgență 112. Totodată, aceștia reamintesc că angajații instituțiilor publice și bancare nu solicită transmiterea banilor către persoane necunoscute.