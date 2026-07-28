Noi detalii despre extrădarea lui Veaceslav Platon: Au început audierile în Marea Britanie

Procedura de extrădare a controversatului om de afaceri Veaceslav Platon din Regatul Unit în Republica Moldova se află în continuare pe rolul autorităților judiciare britanice. Potrivit unui răspuns oferit pentru TVR Moldova de Procuratura Generală, cererea de extrădare este în curs de examinare, iar instanța competentă a programat audieri pe parcursul a cinci zile, în perioada 27-31 iulie 2026.

În răspunsul său, Procuratura Generală precizează că durata examinării este determinată de complexitatea cauzei și de argumentele invocate de părți. Instituția subliniază că autoritățile judiciare britanice urmează să analizeze toate materialele relevante înainte de a pronunța o decizie.

Totodată, Procuratura menționează că nu poate comenta fondul cauzei și nici anticipa soluția, întrucât procedura este încă pendinte, dar afirmă că monitorizează în continuare desfășurarea acesteia și cooperează cu autoritățile competente din Regatul Unit.

Veaceslav Platon a fost arestat de autoritățile britanice pe 13 martie 2025, în urma unui demers de extrădare al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova trimis pe 25 septembrie 2024.

Pe 27 mai 2025, a fost inițiată o a doua cerere de extrădare emisă de autoritățile moldovenești. Conform legislației britanice, aceasta a implicat un mandat de arest suplimentar. La solicitarea avocaților, instanța britanică a admis eliberarea pe cauțiune pe 23 iulie 2025, cu suma de 330.000 de lire sterline și impunerea unor condiții stricte, inclusiv monitorizare electronică.

În Republica Moldova, Veaceslav Platon este cercetat în cadrul dosarului „Laundromat”. El este acuzat de organizarea și conducerea unei organizații criminale; organizarea pronunțării cu bună-știință de către judecător a unei hotărâri, sentințe, decizii sau încheieri contrare legii; organizarea abuzului de serviciu în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale; organizarea fabricării, deținerii și folosirii documentelor oficiale false săvârșite de două sau mai multe persoane și organizarea spălării banilor de o organizație criminală.

Controversatul om de afaceri a fugit din Republica Moldova în vara anului 2021.