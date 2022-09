Moartea Reginei Elisabeta a II-a: Regele Charles a fost întâmpinat cu aplauze în fața palatului Buckingham

Regele Charles al III-lea a fost întâmpinat cu urale de mulţime în momentul în care limuzina sa Bentley a ajuns în faţa porţilor Palatului Buckingham, în care acesta a intrat pentru prima oară ca rege, transmite vineri Reuters și Agerpres.

În faţa porţilor, noul monarh a coborât din maşină şi a început să strângă mâinile oamenilor adunaţi pentru a-i aduce un ultim omagiu Reginei Elisabeta a II-a. El a rămas cel puţin 10 minute printre oameni, privind florile adunate pentru mama sa şi ascultând în timp ce unele voci cântau ”God save the King”.

WATCH: The King’s first walkabout as he meets the crowds on arrival at Buckingham Palace where many shouted “God Save The King”, others sang the national anthem, one lady even kissed the new Monarch in the cheek!!pic.twitter.com/F3QyTuJ3jY