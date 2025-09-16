,,Mobilier bisericesc” finanțat de Departamentul pentru Relații cu Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României

Comunitatea Religioasă Parohia Ortodoxă ,,Biserica Sfântul Ierarh Nicolae” din cadrul Mitropoliei Basarabiei din or. Anenii Noi implementează proiectul ,,Mobilier bisericesc” finanțat de Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

Biserica este locul unde credința noastră se întâlnește cu frumusețea lucrurilor făcute pentru slava lui Dumnezeu. De aceea, fiecare pas pe care îl facem pentru a înfrumuseța acest sfânt lăcaș este o dovadă a jertfei, a dăruirii și a iubirii comunității noastre.

Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din orașul Anenii Noi aduce mulțumiri Guvernului României, care, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, a susținut cu suma de 210 000 lei realizarea unui proiect de mare însemnătate: instalarea mobilierului bisericesc.

Instalarea lui marchează o etapă esențială în desăvârșirea bisericii noastre și va rămâne mărturie vie pentru generațiile care vor păși în acest sfânt lăcaș.

Comunitatea noastră creștină transmite întreaga recunoștință pentru sprijinul oferit de către Guvernul României prin Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova pentru acest gest de generozitate.

Dumnezeu să răsplătească din belșug pe toți cei care au făcut posibil acest pas important!

Cu respect și binecuvântare,

Preotul paroh Victor Bejan.