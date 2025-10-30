Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se închide complet pe 4 noiembrie

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, dintre România și Bulgaria, se va închide pe ambele sensuri de mers marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, au anunțat joi autoritățile din Bulgaria.

Potrivit Companiei de Drumuri, autoritățile din Bulgaria au transmis o informare în care precizează că pentru executarea unor lucrări de construcție și instalare în zona dintre noile panouri rutiere din beton armat, circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată.

Marți, 04.11.2025, în intervalul orar 09:00 – 21:00, circulația rutieră va fi închisă, pe ambele sensuri, pentru toate categoriile de vehicule.

În intervalul 04.11.2025, ora 21:00 – 05.11.2025, ora 09:00, circulația va fi permisă doar autovehiculelor cu MTMA (masă totală maximă autorizată) mai mică de 3,5 tone, precum și celor care efectuează transport de pasageri.

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, autorităţile de frontieră recomandă conducătorilor auto şi firmelor de transport să îşi planifice traseele în mod eficient şi să ia în considerare rutele alternative din Dolj, prin Calafat, Bechet, judeţul Teleorman cu PTF Zimnicea, Turnu Măgurele, judeţul Călăraşi cu PTF Călăraşi şi punctele de trecere a frontierei Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipniţa, Dobromir din judeţul Constanţa.