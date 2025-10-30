Prăbușirea pieței imobiliare: Numărul autorizațiilor de construcție în Moldova, în scădere anul acesta

În Moldova se construiește mai puțin: în perioada ianuarie-septembrie au fost eliberate 2.187 de autorizații, în descreștere cu 7,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea autorizațiilor – 1.618 la număr – sunt pentru clădirile rezidențiale.

Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale anului au fost eliberate mai puține autorizații de construire a clădirilor rezidențiale în toate regiunile țării. Excepție fac doar municipiul Chișinău și UTA Găgăuzia, unde au fost eliberate cu cinci și, respectiv, 20 de autorizații mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Tendința de scădere se păstrează și în cazul clădirilor nerezidențiale, însă aici Chișinăul nu mai face excepție, fiind eliberate cu 39 de autorizații mai puține decât anul trecut.

Totodată, în UTA Găgăuzia numărul s-a majorat cu zece autorizații față de aceeași perioadă din 2024.

În perspectiva profilului teritorial, numărul autorizațiilor de construire eliber