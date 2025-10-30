Ședința de judecată privind limitarea activității Partidului Moldova Mare, întreruptă

Ședința de judecată convocată la Curtea de Apel Centru cu privire la limitarea activității Partidului Moldova Mare a fost întreruptă astăzi și va continua pe 13 noiembrie.

Purtătoarea de cuvânt a instanței, Adelina Roșca, a explicat că în cadrul ședinței a fost începută examinarea cauzei pe fond și că la ședința viitoare vor continua audierile participanților la proces.

Anterior, avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a comunicat că Partidul Moldova Mare a depus la Curtea de Apel Centru o cerere cu privire la aplicarea directă a Protocolului adițional nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Astfel, potrivit avocatului, instanța va fi obligată să solicite Curții Europene a Drepturilor Omului un aviz consultativ aferent chestiunii, dacă așa-zisele „investigații ale presei aservite politic sau scrisorile de la autoritățile partajate politic” corespund standardelor și principiilor Convenției în materie de suficiență a probelor.

Potrivit Ministerului Justiției, legătura stabilită între formațiunea Victoriei Furtună, banca Promsvyazbank și grupul „Șor” reprezintă un caz de finanțare externă ilegală. Totodată, „acțiunile sunt o amenințare la adresa securității statului și afectează integritatea procesului electoral”. Respectiv, potrivit autorităților, partidul condus de Victoria Furtună ar fi beneficiat, contrar legii, de finanțare externă provenită din Federația Rusă, prin intermediul Promsvyazbank, bancă asociată grupului „Șor”.