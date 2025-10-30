MEC va cere retragerea gradelor didactice ale directoarei de la Liceul Asachi, reținută pentru mită

Consiliul de Etică al Ministerului Educației și Cercetării va cere retragerea gradelor didactice și manageriale ale directoarei Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reținută astăzi pentru luare de mită. Despre aceasta a declarat ministrul Dan Perciun.

„Nu pot decât să salut intervenția promptă a organelor competente, întrucât orice abatere de acest fel trebuie sancționată cât mai dur.

Și în cazul acestei directoare, Consiliul de Etică a Ministerului Educației va lua act de probele prezentate și vom solicita retragerea gradelor didactice și manageriale”, a declarat ministrul.