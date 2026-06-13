Moldova câștigă grupa din Cupa Davis și se califică în play-offul Grupei Mondiale II

Echipa națională de tenis a Republicii Moldova a încheiat pe primul loc grupa din Cupa Davis și a obținut promovarea în play-offul Grupei Mondiale II.

În ultimul meci din Grupa III a Zonei Europa, Moldova a învins Kosovo cu scorul de 2-0. Ilia Snițari l-a învins pe Doni Gashi, 6-3, 6-0, iar Radu Albot a trecut de Jasin Jakupi, 6-3, 6-0. Partida de dublu nu s-a mai disputat, victoria fiind deja decisă.

Moldova a încheiat grupa cu trei victorii din trei meciuri, după succesele anterioare în fața Macedoniei de Nord (2-1) și Georgiei (3-0). Prin clasarea pe primul loc, echipa națională s-a calificat în play-offul Grupei Mondiale II a Cupei Davis.

Sâmbătă, Moldova va disputa meciul pentru stabilirea câștigătoarei turneului de la Chișinău, împotriva Letoniei, câștigătoarea Grupei A.Competiția are loc în perioada 10-13 iunie, la Centrul Național de Tenis din Chișinău.