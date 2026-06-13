Zbor întârziat cu peste trei ore? UE păstrează dreptul la despăgubiri pentru pasageri

Țările Uniunii Europene au convenit vineri să mențină pragul actual de trei ore pentru întârzierea zborurilor pentru compensare în următorul set de drepturi ale pasagerilor aerieni din UE și să solicite o mai mare transparență a prețurilor pentru bagajele de mână, a declarat reporterilor un diplomat de rang înalt al blocului comunitar.

Cele 27 de state membre vor trimite acum propunerea Parlamentului European, care o va evalua începând de luni, a spus diplomatul.

Parlamentul European și țările membre ale UE au avut un dezacord asupra unui pachet de măsuri propus inițial de Comisia Europeană, în urmă cu mai bine de un deceniu.

Comisia propusese ridicarea pragului de compensare la patru ore, iar statele membre au încercat să plafoneze suma la 500 de euro.

Conform normelor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor cu întârzieri de peste trei ore pot solicita compensații de la 250 de euro până la 600 de euro, în funcție de durata zborului.

Statele membre au decis să mențină situația actuală în ceea ce privește chestiunea controversată a compensațiilor pentru întârzieri. Această problemă a pus în opoziție companiile aeriene, care au cerut mai multă flexibilitate pentru a rămâne competitive, și asociațiile pentru protecția consumatorilor.

În ceea ce privește cealaltă problemă controversată – taxele percepute de unele companii aeriene pentru bagajele de mână -, statele membre au propus obligarea companiilor aeriene să includă taxele pentru bagajele de mână în prețul de bază al biletelor, cu posibilitatea de a oferi reduceri consumatorilor care nu vor acest lucru. Măsura își propune să îmbunătățească transparența și comparabilitatea prețurilor.

Aceste taxe au fost larg criticate de asociațiile pentru drepturile consumatorilor din întreaga UE și au declanșat o bătălie politică în 2024, când Ministerul spaniol pentru Drepturile Consumatorilor a amendat companiile aeriene low-cost cu 179 de milioane de euro pentru că le-au perceput. Companiile aeriene fac apel împotriva amenzii.

De asemenea, țările au păstrat neschimbate regulile care permit unui adult însoțitor să stea lângă un copil fără a plăti o taxă și care obligă companiile aeriene să ofere mai multe servicii în cazul pierderii legăturilor.

De asemenea, ele au împiedicat companiile aeriene să oblige pasagerii să descarce o aplicație pentru telefonul mobil pentru a obține un permis de îmbarcare, o practică introdusă de Ryanair în noiembrie.