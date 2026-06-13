Unirea cu Moldova, motivul disputei dintre Dan și Bolojan

Sociologul și fostul consilier prezidențial al lui Traian Băsescu, Sebastian Lăzăroiu, susține că una dintre cauzele tensiunilor dintre președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan ar putea fi viziunea diferită asupra unor proiecte strategice și a perspectivei unirii României cu R. Moldova.

Lăzăroiu afirmă că Nicușor Dan ar vedea în reunificarea României cu Republica Moldova un proiect major pentru următorii ani și consideră că actualul context regional ar putea oferi o oportunitate fără precedent după destrămarea Uniunii Sovietice.

„Cred că proiectul mare pe care Nicușor vrea să-l călărească în anii următori este unirea dintre Republica Moldova și România. Să vedem. O fi fantezist? Adevărul e că pare să se deschidă o fereastră de oportunitate cum n-am mai avut de la destrămarea URSS”, a scris Sebastian Lăzăroiu.

Potrivit acestuia, ascensiunea forțelor politice proeuropene din Republica Moldova și orientarea europeană confirmată prin referendum ar crea condiții favorabile pentru discutarea unui asemenea proiect.

Fostul consilier prezidențial susține că adevărata dispută dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan ar fi legată de unele proiecte strategice dezvoltate împreună cu Statele Unite, precum centrala nucleară de la Doicești și Coridorul Vertical de transport al gazelor naturale.

Lăzăroiu afirmă că premierul Ilie Bolojan ar fi fost reticent față de investiții pe care le consideră costisitoare, în timp ce Nicușor Dan ar vedea în acestea o modalitate de consolidare a relației cu Washingtonul.

Totodată, sociologul consideră că tema unirii cu Republica Moldova ar putea deveni un proiect politic important în România și ar putea influența inclusiv competiția electorală din următorii ani.