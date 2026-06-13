Putin afirmă că peste 700.000 de soldați ruși luptă în Ucraina

Rusia are peste 700.000 de soldați desfășurați în zona de război din Ucraina, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu militarii la Kremlin, cu ocazia sărbătorii naționale de 12 iunie.

Flancat de ministrul Apărării, Andrei Belousov, Putin a vorbit cu încredere despre victoria din ‘operațiunea militară specială’ pe care a ordonat-o împotriva țării vecine în februarie 2022, care a escaladat rapid în cel mai grav conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

‘Pas cu pas, nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar, cu toate acestea, avansăm. Avansăm în fiecare zi’, a spus Putin.

Încă din decembrie, în timpul conferinței sale anuale de presă și al sesiunii publice de întrebări și răspunsuri, el vorbise despre aproximativ 700.000 de soldați în Ucraina. Atunci, el a spus că aceștia erau în principal tineri, inclusiv dintre cei născuți în anii 1990.

Soldații au vorbit pe larg despre problemele cauzate de dronele desfășurate de armata ucraineană, care folosește și rețeaua de comunicații prin satelit Starlink în acest scop. Rusia a pierdut accesul la această rețea la începutul acestui an.

Putin a recunoscut că Ucraina și-a intensificat utilizarea dronelor pentru a diviza societatea rusă și a provoca daune economice, dar a insistat că acest lucru nu a funcționat.

Rusia dezvoltă acum drone echipate cu inteligență artificială și își construiește propria rețea de sateliți pe orbita joasă a Pământului, a adăugat el. Din punct de vedere tehnic, problema a fost rezolvată și este doar o chestiune de extindere, potrivit președintelui.

De luni de zile, armata ucraineană și-a intensificat atacurile cu drone asupra industriei petroliere rusești pentru a priva efortul de război de combustibil, a reduce veniturile din exporturi și a eroda sprijinul public pentru război.

Autoritățile ruse de ocupație din Crimeea au restricționat recent distribuția de benzină, iar exportul de kerosen din Rusia a fost într-o primă fază interzis până la sfârșitul lunii noiembrie.