Ungaria: Șase moldoveni se aflau în microbuz. Doi au scăpat cu viață

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că șase cetățeni ai R. Moldova se aflau în microbuzul implicat în gravul accident rutier produs pe 12 iunie în Ungaria, soldat cu moartea a șapte persoane.

Potrivit informațiilor transmise Ambasadei Republicii Moldova în Ungaria de către autoritățile competente, dintre cele nouă persoane aflate în microbuz, șase erau cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care unele dețineau și cetățenia română. Alte trei persoane erau cetățeni români.

MAE precizează că cele două persoane rănite, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, sunt cetățeni ai Republicii Moldova și dețin, totodată, cetățenia română.

Accidentul s-a produs pe autostrada M1, în apropiere de orașul Győr. Potrivit informațiilor comunicate anterior de autoritățile ungare, traficul în zonă a fost afectat, iar o anchetă a fost inițiată pentru stabilirea cauzelor exacte ale tragediei.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că un microbuz înmatriculat în R. Moldova a fost implicat în gravul accident rutier produs în dimineața zilei de 12 iunie pe teritoriul Ungariei, soldat cu moartea a șapte persoane.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că Ambasada Republicii Moldova în Ungaria se află în contact permanent cu autoritățile ungare competente pentru clarificarea circumstanțelor tragediei.

Totodată, la fața fața locului au fost identificate atât pașapoarte ale Republicii Moldova, cât și pașapoarte românești. Identitatea și cetățenia victimelor nu au fost deocamdată confirmate oficial, acestea urmând să fie stabilite de autoritățile competente.