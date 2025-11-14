Moldova, învinsă de Italia pe final de meci. „Tricolorii” pierd cu 0–2 pe stadionul Zimbru

Selecționata Moldovei a suferit o nouă înfrângere în preliminariile Cupei Mondiale 2026, cedând cu 0–2 în fața Italiei, într-un meci disputat joi seara, 13 noiembrie, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău.

Partida a fost echilibrată până în ultimele minute, însă campioana europeană a reușit să se impună pe final. Gianluca Mancini a marcat primul gol în minutul 88, cu o lovitură de cap după o centrare perfectă trimisă de Federico Dimarco.

În prelungiri, Italia a dublat avantajul: Francesco Pio Esposito a înscris în al doilea minut suplimentar, tot cu o lovitură de cap, în urma unui serviciu oferit de Matteo Politano.

Moldova va disputa ultimul meci al campaniei de calificare pe 16 noiembrie, tot pe stadionul „Zimbru”, unde va întâlni naționala Israelului. Fluierul de start este programat pentru ora 21:45.