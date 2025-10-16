Moldova își lansează propria bursă internațională — pas strategic spre piața globală

Guvernul Republicii Moldova a aprobat crearea Societății pe Acțiuni „Bursa Internațională a Moldovei”, un proiect considerat esențial pentru modernizarea pieței financiare și atragerea investițiilor. Noua instituție va funcționa ca o platformă strategică de tranzacționare, menită să consolideze încrederea investitorilor și să stimuleze economia prin mecanisme transparente și competitive.

Conform hotărârii Executivului, bursa va avea un capital social inițial de 30 de milioane de lei, iar statul, prin intermediul Agenției Proprietății Publice, va deține 20% din acțiuni. Restul vor fi distribuite către parteneri privați și instituționali, inclusiv investitori străini, interesați să contribuie la dezvoltarea infrastructurii financiare moldovenești.

Autoritățile susțin că această inițiativă marchează un pas major spre crearea unei piețe de capital moderne, capabile să ofere companiilor locale oportunități reale de finanțare și extindere. Prin intermediul bursei, firmele vor putea atrage investiții prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni, reducând dependența de creditele bancare tradiționale.

Guvernul afirmă că Bursa Internațională a Moldovei va funcționa după standarde internaționale de transparență și reglementare, facilitând integrarea țării în sistemele financiare europene. Platforma ar urma să devină un centru regional pentru tranzacții, atrăgând capital străin și creând noi locuri de muncă în sectorul financiar.

Lansarea bursei este privită drept un element-cheie în consolidarea stabilității economice și financiare a Republicii Moldova. Prin această decizie, Executivul transmite un semnal clar: țara este pregătită să-și diversifice economia, să-și deschidă piețele și să atragă investitori care cred în potențialul Moldovei pe termen lung.