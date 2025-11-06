Inflația, principala problemă economică a R. Moldova. Puterea de cumpărare a scăzut cu 40%

Inflația rămâne principala problemă economică a Moldovei, afectând direct puterea de cumpărare a oamenilor. Criza din 2022 a dus la un nivel record de 34,6%, cel mai ridicat din ultimii 22 de ani.

Deși situația s-a stabilizat în 2024, efectele se resimt și astăzi, a declarat expertul Silviu Plopa în cadrul prezentării studiului IDIS Viitorul „100 cele mai presante probleme din Republica Moldova”.

„Puterea de cumpărare a unui euro a scăzut cu 40%. Astfel, un salariu de 1.000 de euro are în prezent aceeași valoare ca 590 de euro în 2020”, a explicat Silviu Plopa.

Potrivit expertului, cel mai mult au resimțit impactul inflației persoanele cu venituri reduse. El a subliniat că, dacă se compară prețurile produselor alimentare din 2020, când inflația era la un nivel minim record, până în 2024 acestea au crescut cu 62%.

Populația, în special categoria de pensionari, rămâne vulnerabilă, deoarece puterea de cumpărare rămâne scăzută, chiar și în condițiile unei stabilizări a prețurilor. În pofida semnelor de redresare economică, mulți oameni încă simt presiunea cheltuielilor zilnice, se menționează în studiul IDIS Viitorul.

Conform studiului, printre factorii ce au alimentat inflația sunt prețurile crescute la resursele energetice pe plan mondial și criza declanșată de războiul din Ucraina. La acestea s-a adăugat scumpirea energiei electrice, care a avut un efect în lanț asupra costurilor de producție și a prețurilor la bunurile de consum.

În șirul de probleme economice menționate în studiu sunt deficitul comercial și dependența de importuri, scăderea investițiilor străine și creșterea datoriilor de stat, dependența de remitențe și șomajul major printre tineri.