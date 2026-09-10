Moldova pierde teren pe piața germană: Exporturile au scăzut cu circa 40% în trei ani

Exporturile Republicii Moldova către Germania au scăzut cu aproape 40% în ultimii trei ani, de la 220,5 milioane de euro în 2022 la 132,7 milioane de euro în 2025. În pofida declinului, Germania rămâne una dintre piețele importante pentru produsele moldovenești, iar potențialul de extindere este considerabil, în special în sectorul agroalimentar.

Datele au fost prezentate pe 10 septembrie, în cadrul unui studiu de piață destinat companiilor din Republica Moldova. Potrivit directoarei Agenției de Investiții, Natalia Bejan, Germania este a patra cea mai mare piață de destinație pentru produsele și serviciile moldovenești.

„Pentru noi, Germania este a patra cea mai mare piață pe care produsele și serviciile din Republica Moldova ajung”, a declarat Natalia Bejan.

În 2025, schimburile comerciale de mărfuri dintre cele două țări au însumat aproximativ 792,2 milioane de euro. Republica Moldova a exportat mărfuri de 132,7 milioane de euro și a importat produse în valoare de 659,5 milioane de euro. Astfel, deficitul comercial a ajuns la aproximativ 526,8 milioane de euro, față de 254,6 milioane de euro în 2021.

Datele arată că exporturile moldovenești către Germania au atins un vârf de 220,5 milioane de euro în 2022. Ulterior, acestea au coborât la 204,6 milioane de euro în 2023, la 157,8 milioane în 2024 și la 132,7 milioane de euro în 2025.

Prin urmare, în trei ani, valoarea exporturilor s-a redus cu aproape 40%. Comparativ cu 2021, scăderea este de aproximativ 36%.

Cu toate acestea, ponderea Republicii Moldova în totalul importurilor germane rămâne extrem de redusă – doar 0,01%, ceea ce, potrivit Nataliei Bejan, arată cât de mult spațiu există pentru extindere.

„Din toate importurile pe care le face Germania, Republica Moldova are 0,01%. Aceasta la capitolul câte oportunități încă sunt, ce piață de import reprezintă Germania. Este cea mai mare piață de consum a Uniunii Europene”, a menționat directoarea Agenției de Investiții.

În ultimii ani s-a modificat și structura exporturilor moldovenești. Dacă în urmă cu aproximativ un deceniu investițiile germane erau orientate în special spre producerea în Republica Moldova a componentelor pentru industria auto, sectorul agroalimentar a căpătat o pondere tot mai importantă.

„În ultimii cinci ani, structura exporturilor pe care le vedem din Republica Moldova în Germania se schimbă – de la exportul acestor componente, mai mult spre sectorul agroalimentar. S-au dublat exporturile de nuci, s-au dublat exporturile de fructe”, a precizat Natalia Bejan.

În 2025, produsele nealimentare au reprezentat 51,1% din exporturile către Germania, în valoare de 67,75 milioane de euro, iar produsele alimentare – 48,9%, respectiv aproximativ 64,9 milioane de euro.

Printre principalele produse agroalimentare exportate se numără nucile, sucurile de fructe și legume, fructele proaspete și semințele de floarea-soarelui. Pe segmentul nealimentar se regăsesc fibrele de sticlă, textilele, mobilierul, utilajele și aparatajul electric.

Studiul arată că există un decalaj considerabil între dimensiunea pieței germane și volumele exportate în prezent de Republica Moldova.

Germania importă anual fructe precum caise, cireșe, piersici și prune în valoare de aproximativ 860,3 milioane de euro, nuci de peste 2,6 miliarde de euro și semințe de floarea-soarelui de circa 252,7 milioane de euro.

Potențial există și pentru produsele procesate. Importurile germane de produse de brutărie și patiserie depășesc 4,1 miliarde de euro anual, cele de sucuri ajung la aproximativ 1,7 miliarde de euro, iar cele de fructe preparate sau conservate au o valoare similară.

Perspective de creștere sunt identificate și în industrie. Germania importă, de exemplu, aparate electrice pentru comutarea sau protecția circuitelor de peste 9,2 miliarde de euro, în timp ce exporturile Republicii Moldova din această categorie sunt de aproximativ 9,8 milioane de euro.

Extinderea pe piața germană depinde însă de capacitatea producătorilor moldoveni de a respecta cerințele privind calitatea, certificarea, ambalarea și trasabilitatea produselor, precum și de posibilitatea de a asigura livrări constante.

Natalia Bejan susține că produsele moldovenești sunt deja prezente în magazinele germane, însă simpla origine din Republica Moldova nu este suficientă pentru a câștiga o cotă mai mare de piață.

„Mă bucur foarte mult când văd pe rafturile magazinelor din Germania fructe din Republica Moldova. Piața germană are un potențial enorm, dar trebuie să ne pregătim diferit pentru a fi primiți acolo. Consumatorul german acordă o atenție foarte mare certificărilor și faptului că produsul își poate demonstra calitatea. Nu ne primește nimeni pur și simplu pentru că suntem din Republica Moldova, ci pentru că avem produse și servicii competitive”, a declarat Bejan.

În sens invers, Germania este un furnizor important de tehnologie și echipamente pentru economia moldovenească. În 2025, autoturismele, camioanele și alte mijloace de transport au reprezentat peste 165 de milioane de euro, aproximativ un sfert din totalul importurilor din Germania. Volume importante au fost înregistrate și la echipamente industriale, aparataj electric, utilaje agricole și produse farmaceutice.

Comerțul dintre Republica Moldova și Germania se desfășoară în regim preferențial în baza Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), care facilitează accesul produselor moldovenești pe piața europeană.