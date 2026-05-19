Moldova, printre ultimele țări din lume la numărul de antreprenori pe cap de locuitor

Republica Moldova se află în partea inferioară a clasamentului mondial privind numărul de antreprenori raportat la populație, fiind depășită nu doar de state europene dezvoltate, ci și de mai multe țări din regiune, arată datele OnDeck.

Potrivit analizei, realizate pe baza profilurilor LinkedIn și a numărului de persoane care au termenul „fondator” sau „business founder” în profil, Republica Moldova ocupă locul 81 la nivel mondial, cu 42,5 antreprenori la fiecare 10.000 de persoane.

Datele plasează țara sub state precum Armenia (156,3), Georgia (133,3) sau Estonia (218,6), liderul global al clasamentului. Din imaginea și datele furnizate rezultă că Moldova este depășită inclusiv de Finlanda (130,8) și Israel (167,5).

Studiul arată că liderii mondiali nu sunt neapărat cele mai mari economii ale lumii, ci țările care au mizat pe digitalizare, fiscalitate simplificată și condiții favorabile pentru lansarea unei afaceri.

În regiune, Republica Moldova se poziționează totuși peste Ucraina, care înregistrează 37,9 antreprenori la 10.000 de locuitori, precum și peste Kârgâzstan, Kazahstan, Rusia și Belarus.

Autorii studiului susțin că succesul unor state precum Estonia este legat de costurile reduse pentru lansarea unei afaceri și de ecosistemele dezvoltate pentru startup-uri. În cazul Republicii Moldova, cifrele sugerează că antreprenoriatul rămâne încă un sector cu potențial nevalorificat, în comparație cu alte state din Europa de Est.