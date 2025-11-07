Moldova rămâne fără veterinari: fermele riscă focare și pierderi uriașe

Republica Moldova se confruntă cu o criză tăcută, dar gravă: lipsa medicilor veterinari. Deficitul este estimat la aproape 300 de specialiști, iar consecințele se simt deja în sate și ferme. În tot mai multe localități, nu există niciun medic care să monitorizeze sănătatea animalelor, să aplice vaccinuri sau să intervină în caz de urgență. Fermierii sunt nevoiți să aștepte zile întregi pentru un control, timp în care bolile se pot răspândi rapid.

Asociațiile agricole avertizează că acest gol profesional poate avea efecte economice devastatoare. Fără suficiente controale veterinare, riscul apariției unor focare de boli crește semnificativ — de la pesta porcină și febra aftoasă până la infecții zoonotice care pot afecta și oamenii. O epidemie într-o singură regiune ar putea duce la pierderi de milioane de lei prin sacrificarea animalelor și scăderea productivității.

Criza scoate la iveală o problemă mai veche a agriculturii moldovenești: lipsa specialiștilor. Tot mai puțini tineri aleg medicina veterinară, descurajați de salariile mici, condițiile grele de muncă și lipsa investițiilor în echipamente moderne. Mulți dintre cei formați în universitățile din Chișinău pleacă imediat peste hotare, atrași de salarii de zece ori mai mari în România sau în statele Uniunii Europene.

În paralel, autoritățile par depășite de situație. Politicile pentru dezvoltarea mediului rural rămân la nivel de strategie, fără măsuri concrete care să stimuleze tinerii să se stabilească în sate. Subvențiile sunt insuficiente, dotările tehnice lipsesc, iar infrastructura veterinară este depășită. În unele raioane, un singur medic deservește până la zece localități.

Experții avertizează că, fără o intervenție rapidă, agricultura riscă să piardă nu doar animale, ci și încrederea pieței interne și externe. „Un stat fără veterinari e un stat vulnerabil”, spun specialiștii — iar Republica Moldova este, în acest moment, exact asta: o țară care își lasă fermele fără protecție și satele fără sprijin.