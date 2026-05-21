Moldova schimbă regulile pentru utilizarea pășunilor publice

Începând cu 7 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare reguli mai stricte privind utilizarea pășunilor și organizarea pășunatului. Noile prevederi urmăresc protejarea vegetației și a solului, dar și stabilirea unor obligații mai clare atât pentru autoritățile locale, cât și pentru proprietarii de animale.

Potrivit regulamentului, autoritățile administrației publice locale vor fi obligate să elaboreze și să aprobe anual, până la sfârșitul lunii martie, planuri privind organizarea pășunatului și lucrările care urmează să fie efectuate pe pășunile publice. Aceste planuri vor trebui coordonate în prealabil cu proprietarii de animale.

Totodată, autoritățile locale vor fi obligate să informeze crescătorii de animale cu cel puțin 10 zile înainte de începutul sezonului de pășunat despre deciziile privind modul de organizare a acestuia.

Noile reguli prevăd și sancțiuni pentru modificarea regimului de utilizare a terenurilor agricole folosite pentru pășunat fără consultarea proprietarilor de animale. În astfel de cazuri, persoanele responsabile vor putea fi trase la răspundere conform Codului contravențional.

La rândul lor, proprietarii de animale vor fi obligați să respecte rotația parcelelor de pășune, conform planurilor de gestionare și schemelor de rotație aprobate.

Regulamentul stabilește și limite privind perioada de pășunat. Astfel, pășunatul nu va fi permis până în ultima decadă a lunii aprilie sau prima decadă a lunii mai, pentru a permite regenerarea vegetației și protejarea solului.

Documentul a fost elaborat în baza prevederilor Codului funciar și are drept scop promovarea utilizării durabile a terenurilor agricole. Totodată, regulamentul stabilește responsabilități clare pentru autoritățile publice locale în administrarea pășunilor publice.