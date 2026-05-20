Consiliul Federaţiei Ruse a aprobat o lege ce permite desfăşurarea de trupe în străinătate pentru a-i proteja pe cetăţenii ruşi

Consiliul Federaţiei (Senatul Rusiei) a dat miercuri undă verde legii privind utilizarea forţelor armate pentru a-i proteja pe cetăţenii ruşi urmăriţi judiciar în străinătate, relatează EFE. Legea „prevede, printre altele, posibilitatea utilizării extraterritoriale, prin decizia preşedintelui Federaţiei Ruse, a unităţilor forţelor armate pentru apărarea cetăţenilor ruşi”.

Legea ar permite Moscovei să intervină militar în ţări terţe care ameninţă libertatea cetăţenilor ruşi prin procese judiciare, arestări sau detenţii fără participarea Rusiei şi a căror decizie nu se bazează pe un tratat internaţional sau pe o rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU.

Proiectul de lege a fost aprobat săptămâna trecută în a treia lectură de către Duma de Stat (Camera Deputaţilor).

În absenţa aprobării preşedintelui rus Vladimir Putin, legea ar urma să intre în vigoare la zece zile după publicarea sa în buletinul oficial.

Anterior, preşedintele comisiei pentru legislaţie constituţională din cadrul Consiliului Federaţiei, Andrei Klişas, a susţinut că măsura are un caracter preventiv, va îmbunătăţi prestigiul internaţional al Rusiei şi îi va proteja pe cetăţenii săi.

Şeful comisiei pentru apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a afirmat că schimbarea legislaţiei va permite evitarea situaţiilor precum cea în care s-a aflat arheologul rus Aleksandr Butiaghin, arestat în Polonia la cererea Kievului pentru realizarea de săpături în Crimeea, peninsula anexată de Moscova în 2014, pe care Ucraina le consideră „ilegale”.

În aprilie 2023, autorităţile ruse au introdus un amendament la legea federală „Despre securitate” care permite şefului statului „să ia măsuri pentru apărarea Rusiei şi a cetăţenilor săi în cazul în care organizaţii străine şi internaţionale iau măsuri sau adoptă acţiuni care contrazic interesele Federaţiei Ruse”.

Acel amendament nu preciza ce mijloace putea utiliza preşedintele Rusiei pentru a respecta prevederile legii, aspect clarificat în această nouă lege.

Conducătorii ruşi susţin că actuala campanie militară di Ucraina, care durează deja de mai bine de patru ani, urmăreşte să garanteze securitatea etnicilor ruşi presupus a fi persecutaţi de către autorităţile de la Kiev.

Experţii se tem că astfel de măsuri ar putea servi Kremlinului pentru viitoare „casus belli”.