Val de escrocherii telefonice în RM. Peste 3,7 milioane de lei furați în doar 24 de ore: „Întrerupeți imediat conversația și anunțați Poliția”

Escrocheriile telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. Infractorii contactează oamenii prin apeluri și mesaje false, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor publice, ai băncilor, ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri, pentru a obține bani și date personale, anunță Poliția.

Potrivit Poliției, în ultimele 24 de ore au fost raportate 23 de cazuri de escrocherie, iar în 18 dintre acestea victimele au transferat sume considerabile de bani. Prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei.

Cazurile au fost înregistrate în Chișinău, Bălți, Soroca și Ungheni.

Poliția atenționează că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani.

Oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația dacă primesc un apel suspect, să verifice informația direct la instituția vizată și să anunțe Poliția.