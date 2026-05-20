Atacul cu drone asupra Moscovei oprește activitatea uneia dintre cele mai mari rafinării din Rusia

Rafinăria de petrol din Moscova, controlată de compania Gazprom Neft, și-a suspendat complet activitatea după atacul cu drone din 17 mai, relatează Reuters, citând două surse din industrie.

Potrivit surselor, echipamentele rafinăriei nu au fost avariate direct în urma atacului cu drone, însă conducerea uzinei a decis oprirea procesării pentru a reduce riscul unor consecințe mai grave. Reluarea completă a activității ar urma să dureze câteva zile.

„În următoarele una-două zile ar trebui să înceapă repornirea. Conform regulamentelor, toate instalațiile sunt introduse etapizat în funcțiune, apoi urmează revenirea la parametrii normali și la standardele de calitate”, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, anunțase pe 17 mai că drone au căzut în zona rafinăriei petroliere din capitala Rusiei.

„În urma loviturii cu drone, conform datelor preliminare, au fost rănite 12 persoane. În principal, au avut de suferit muncitori aflați în apropierea punctului de acces al rafinăriei. Procesele tehnologice ale uzinei nu au fost afectate”, declara atunci Sobianin.

Rafinăria din Moscova are o capacitate nominală de aproximativ 14 milioane de tone de petrol pe an. Potrivit datelor Reuters, în 2024 uzina a procesat 11,6 milioane de tone de petrol și a produs circa 2,9 milioane de tone de benzină, 3,2 milioane de tone de motorină, 2 milioane de tone de păcură și 1,3 milioane de tone de gudron.

Rafinăria din Moscova este a opta instalație petrolieră din Rusia care își suspendă activitatea din această primăvară în urma atacurilor cu drone. Anterior, și-au oprit activitatea rafinăriile „Permnefteorgsintez” a Lukoil și „Kirishinefteorgsintez” a Surgutneftegaz. În aprilie au fost afectate rafinăriile din Sîzran, Novokuibîșevsk, Tuapse, Saratov și „Nijegorodnefteorgsintez” a Lukoil.

Conform calculelor Reuters, între ianuarie și mai aproximativ 11% din capacitatea primară de procesare a petrolului din Rusia a fost zilnic scoasă din funcțiune din cauza atacurilor cu drone — de trei ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În martie, capacitatea totală a instalațiilor petroliere rusești afectate de atacuri a ajuns la aproape un milion de barili pe zi, iar în aprilie a depășit acest nivel. În consecință, volumul procesării petrolului în Rusia a scăzut la 4,69 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din 2009.