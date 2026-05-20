Peste 30 de percheziții în Chișinău: Mai multe magazine online, bănuite de evaziune fiscală

Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat (SFS) și ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, estimate la aproximativ 7.000.000 de lei.

Potrivit anchetei, investigațiile vizează mai multe magazine online create în Republica Moldova și administrate de aici. Conform materialelor dosarului penal, compania suspectată ar fi ascuns venituri de peste 60.000.000 de lei, evitând astfel achitarea taxelor și impozitelor către stat în valoare de aproximativ 7.000.000 de lei.

Totodată, oamenii legii bănuiesc compania și de spălare de bani, infracțiune care ar fi fost comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilegal, în sumă de peste 30.000.000 de lei, bani care ar fi trebuit achitați statului.

În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari.

Investigațiile continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.