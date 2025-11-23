Costiuc îl acuză pe Grosu că ar fi trimis o delegație parlamentară „strict pe culoare PAS” la București

Președintele Partidului „Democrație Acasă”, Vasile Costiuc, îl acuză pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, că ar fi constituit o delegație „exclusiv PAS” pentru o vizită oficială la București, unde a fost semnat un acord de cooperare între Comisiile pentru politică externă din Republica Moldova și România. Potrivit acestuia, deși în Comisia pentru politică externă sunt reprezentanți ai tuturor fracțiunilor, doar deputații PAS ar fi participat la eveniment. „Domnul Grosu acesta nu e „colhozul imeni Lenina”, de la Andrușul de Sus, să gestionezi cum îți place mușchiul tău”, s-a întrebat parlamentarul.

„Recent, Grosu a semnat un act prin care a delegat Comisia pentru Politică Externă din Parlamentul Republicii Moldova în care sunt reprezentanți din toate fracțiunile, să meargă la o întâlnire și să semneze un acord de colaborare, de cooperare, nu știu cu Comisia de Politică Externă din Parlamentul și din Senatul României și ne trezim cu documentul semnat, cu cheltuieli, cu drum, cu transport și îi vedem în imagini la București strict pe membrii PAS și din Comisia politică externă, și din alte comisii.

Întrebarea mea e: „domnul Grosu acesta nu e „colhozul imeni Lenina”, de la Andrușul de Sus, să gestionezi cum îți place mușchiul tău. Populația și poporul Republicii Moldova au votat așa cum au votat. Deja avem noi întrebări la cum ați calculat voi, dar dacă este în Comisia politică externă reprezentantul Partidului „Democrație Acasă” și încă alți doi, de ce nu au mers toți în relații cu România nu sunteți doar voi. Dacă ați preferat să mergeți voi așa și spuneți: fracțiunea partidului PAS a mers să se întâlnească cu prietenii din, nu știu, din partidul USR, dar voi v-ați dus de la nivel de Comisie parlamentară la Comisie parlamentară. Mie mi se pare chestia asta e exagerat. El gestionează. Ei au făcut o delegație strictă pe culoare PAS, de partid, și s-a dus să se întâlnească cu Parlamentul României.

Ceea ce vreau să vă spun ca și concluzie: Grosu gestionează Parlamentul și Republica aceasta Moldova ca pe un SRL, ca pe colhozul moștenit de la tatso, ceea ce e absolut ilegal. Nu că noi ne-am transformat ca și Parlament într-o anexă a Președinției și în Parlament se votează cum se dictează de la Președinție. Noi încă și aici pe intern suntem gestionați de către mister Grosu, care nu vrea să înțeleagă un lucru: el nu e tatăl nostru. El nu e Dumnezeul nostru. Legea și regulamentul Parlamentului și Constituția spune că este primul dintre egali. Noi suntem toți egali. Mandatul lui Grosu este egal cu mandatul lui Costiuc și cu mandatul lui Voronin. Mandatele sunt egale. Că te-au ales Președinte să gestionezi ședințele în Plen ca să fie reprezentantul Parlamentului, aceasta nu-ți dă împuterniciri deosebite să-ți bați joc de deputați, pentru că asta e o bătaie de joc. Asta e o ofensă adusă statului de drept și democrației. Comisiile parlamentare au fost votate în plen. Așa s-au făcut comisiile. Așa spune Regulamentul, legea. Noi am delegat un om în această Comisie.

O să cerem explicații și în Parlament și o să le facem solicitări. Noi deja am făcut solicitări înscris să ne spună în baza căror legi și-au făcut ei delegația asta și cum i-a stabilit, cum i-a ales Grosu. După ce criterii, trebuie să spună fracțiunea PAS, s-a dus la București”, s-a întrebat Costiuc.