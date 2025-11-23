Internațional

Prim-ministrul norvegian denunţă deficienţe majore în planul american pentru Ucraina

Photo of Timpul.md Timpul.md23 noiembrie 2025
Planul american pentru Ucraina prezintă „deficienţe majore”, a declarat duminică pentru AFP premierul norvegian Jonas Gahr Store, considerând „inacceptabil” să „modifici frontierele prin forţă”.

„Avem nevoie de angajamentul Statelor Unite pentru a ajuta la încetarea războiului din Ucraina şi la oprirea agresiunii ruse”, a declarat el în marja summitului G20 de la Johannesburg.

„Dar planul este insuficient şi are defecte majore la care trebuie să se lucreze”, a adăugat el.

El a insistat în special asupra necesităţii ca Europa şi Ucraina să fie prezente la masa negocierilor. „Nu poate exista pace în Ucraina fără Ucraina”, a subliniat el.

