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Moldova, sub Cod Galben de instabilitate atmosferică: Ploi, izolat puternice și cu grindină

Photo of Timpul.md Timpul.md12 iunie 2026
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Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a actualizat avertizarea meteo de instabilitate atmosferică.

Astfel, Codul Galben este valabil pentru astăzi, 12 iunie, în intervalul 09:00-21:00.

Pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, comunică AMM.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

  • evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise
  • nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici
  • caută adăpost într-o clădire sau mașină

Acasă:

  • închide ferestrele și ușile
  • deconectează aparatele electrice
  • fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

  • redu viteza și păstrează distanța
  • evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

  • nu atinge cabluri electrice căzute
  • nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică
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Photo of Timpul.md Timpul.md12 iunie 2026
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Photo of Timpul.md

Timpul.md

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