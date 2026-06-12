Partidul Liberal cere Parlamentului să oblige Mitropolia Moldovei să rupă legăturile cu Patriarhia Rusă: „În caz de refuz, să fie scoasă în afara legii”

Partidul Liberal solicită Parlamentului Republicii Moldova să adopte o lege prin care Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove să fie obligată să rupă definitiv legăturile cu Patriarhia Rusă. În caz contrar, formațiunea consideră că instituția religioasă ar trebui scoasă în afara legii, pe motiv că ar reprezenta un instrument de influență al Federației Ruse.

Într-o declarație publică, liberalii susțin că Republica Moldova se confruntă cu amenințări la adresa securității sale, în contextul războiului din Ucraina și al prezenței continue a influenței ruse în regiune.

„Cerem Parlamentului Republicii Moldova să rupă definitiv legăturile Mitropoliei Chișinăului și a “întregii Moldove” cu Patriarhia Rusiei, în caz contrar aceasta să fie scoasă în afara legii. În contextul parcursului de integrare europeană al Republicii Moldova, solicită Parlamentului să adopte o lege prin care Mitropolia Chișinăului și întregii Moldove să fie obligată să se disocieze definitiv de Patriarhia Rusiei. În caz contrar, această instituție trebuie scoasă în afara legii, întrucât reprezintă un instrument de influență străină și un pericol direct la adresa securității naționale”, se arată în declarația Partidului Liberal.

Formațiunea invocă exemplul Estoniei, unde autoritățile au adoptat o lege prin care Biserica Ortodoxă locală a fost obligată să înceteze relațiile de subordonare față de Patriarhia Moscovei.

„Republica Moldova trebuie să urmeze acest exemplu. Partidul Liberal amintește că Patriarhul Kiril și Patriarhia Rusiei binecuvântează războiul dus de Rusia în Ucraina, îndeamnă soldații ruși să ucidă și legitimează agresiunea militară. Menținerea Mitropoliei “Moldovei” subordonată acestei structuri echivalează cu tolerarea propagandei rusești pe teritoriul nostru. Mai mulți preoți afiliați acestei mitropolii continuă să promoveze mesaje contrare intereselor naționale ale Republicii Moldova”, se arată în declarația Partidului Liberal.

Totodată, formațiunea susține că unele scandaluri recente care au vizat Mitropolia Basarabiei ar face parte dintr-o campanie de discreditare menită să împiedice consolidarea unei structuri religioase independente de Moscova.

Liberalii mai susțin că scandalurile recente care vizează Mitropolia Basarabiei nu sunt întâmplătoare, ci apar într-un moment în care urmează să fie luate decizii privind viitorul a peste 800 de biserici și mănăstiri cu statut de monument istoric. Potrivit formațiunii, aceste acțiuni ar face parte dintr-o campanie de discreditare menită să împiedice dezvoltarea unei instituții religioase independente de Moscova și să influențeze patrimoniul spiritual și cultural al Republicii Moldova.

În context, Partidul Liberal cere Parlamentului să adopte o lege care să oblige Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove să se disocieze definitiv de Patriarhia Rusă. Formațiunea susține că, în cazul unui refuz, Mitropolia Moldovei ar trebui scoasă în afara legii. Totodată, liberalii solicită autorităților să urmeze exemplul Estoniei în ceea ce privește limitarea influenței Patriarhiei Moscovei.

„Republica Moldova trebuie să își apere suveranitatea, patrimoniul spiritual și parcursul european. Subordonarea Mitropoliei Moldovei față de Patriarhia Rusiei nu mai poate fi tolerată. Este momentul ca Parlamentul să acționeze cu hotărâre, pentru ca Republica Moldova să se alinieze valorilor europene, construindu-și liber drumul Unirii cu Țara-Mamă, România!”, se mai arată în declarația formațiunii.