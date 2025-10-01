Moldova, sub semnul traficului de persoane

Republica Moldova continuă să se confrunte cu probleme grave în combaterea traficului de persoane, iar raportul anual al SUA arată un tablou alarmant. Autoritățile moldovenești nu identifică suficiente victime, resursele pentru prevenire și protecție sunt limitate, iar programele de sprijin pentru supraviețuitori rămân insuficiente. Deși există câteva condamnări și anchete recente, cifrele nu reflectă amploarea fenomenului.

Raportul subliniază că polițiștii și procurorii sunt insuficient pregătiți și adesea suprasolicitați, ceea ce duce la investigarea parțială sau superficială a cazurilor. În multe situații, corupția și complicitatea la nivel local favorizează mușamalizarea infracțiunilor, iar victimele, inclusiv minori, sunt lăsate fără protecție reală.

Finanțarea redusă a programelor anti-trafic limitează accesul la adăposturi, consiliere psihologică și asistență juridică pentru victime. ONG-urile implicate în sprijinul persoanelor traficate atrag atenția că, fără investiții consistente, victimele rămân vulnerabile și expuse la abuzuri repetate.

Raportul recomandă măsuri clare: sporirea capacității forțelor de ordine, pedepse reale și aplicate consistent, protecție efectivă și suport real pentru supraviețuitori. Nivelul 2 menținut de SUA indică faptul că Moldova nu îndeplinește standardele internaționale și trebuie să acționeze urgent pentru a proteja oamenii.

Astfel, Moldova se află într-un punct critic: fără reforme rapide, victimele continuă să fie exploatate, iar sistemul de justiție riscă să rămână complice tăcut la aceste infracțiuni.