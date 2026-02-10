Provocări pro-ruse în Călărași! Primarul PSRM, reținut

Primarul socialist din Dereneu, Vasile Revenco, precum și avocatul preotului din localitate care reprezintă Mitropolia Moldovei, au fost reținuți de oamenii legii ca urmare a provocărilor din această seară.

Potrivit oamenilor legii, în acțiunile coordonate de aceștia au fost ultragiați carabinierii, au fost sustrase stațiile de comunicare ale oamenilor legii și infiltrate femei pentru a rupe cordonul Poliției.

„Poliția Națională califică acest fapt drept provocare, cu implicarea persoanelor sensibile (femei și copii) și sfidarea legii, fapt documentat de instituțiile de drept”, se menționează în mesajul IGP.

Amintim că, circa 150 de persoane, printre care preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei, aflate în subordinea Patriarhiei Ruse, însoțiți de alți cetățeni chemați de primarul socialist Vasile Revenco, au rupt cordonul Poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți copii care au fost presați emoțional de aceste acțiuni.

De precizat că, reprezentanții Mitropoliei Moldovei vor să preia ilegal biserica din localitate, transmisă, prin decizia Curții Supreme de Justiție, Mitropoliei Basarabiei. În acest sens, timp de câteva săptămâni în localitate au loc multiple proteste.

Printre protestatari se numără mai mulți activiști cu viziuni pro-ruse, printre care Sergiu Ungureanu și Valeriu Chirca.