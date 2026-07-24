Buzatu, despre salariul de 100.000 lei: Nu trebuie să te uiți la cheltuielile altora

Directorul interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, a comentat controversa privind salariile mari din sectorul public, după ce în declarația sa de avere pentru 2025 figurează venituri de aproape 1,2 milioane de lei din salariu, sporuri și premii – echivalentul a aproape 100.000 de lei pe lună.

Buzatu a fost întrebat despre majorarea remunerației sale și a angajaților companiei. Acesta a răspuns că nivelul salariilor este justificat de responsabilitatea și riscurile din domeniul energetic.

„Pe om întotdeauna l-a interesat cât câștigă unul sau altul în comparație cu mine. (…) Există o vorbă: nu trebuie să te uiți la cheltuielile altora, trebuie să te uiți la veniturile tale”, a declarat directorul interimar.

Potrivit lui, creșterea veniturilor în 2025 se explică prin rezultatele companiei și acordarea unor bonusuri angajaților.

„A fost și o creștere a indicatorilor, au fost și câteva, nu știu, prime pentru colectiv”, a spus Buzatu.

Acesta a subliniat că activitatea din sectorul energetic implică decizii complexe și un nivel ridicat de responsabilitate.

„Nu este simplu să aduci, să cumperi această energie electrică sau acel gaz. (…) Acestea sunt riscuri, este o muncă foarte mare”, a explicat șeful Energocom. Întrebat ce face atât de dificilă această activitate, el a răspuns: „Când să cumperi, de ce anume atunci să cumperi, la cât să cumperi. Și nu este simplu să iei astfel de decizii.”

Conform declarației de avere, pe lângă veniturile salariale, Eugeniu Buzatu a beneficiat anul trecut de diurne de aproape 36.000 de lei și tichete de masă de peste 14.000 de lei. El mai declară un automobil Lexus, 14 conturi bancare în Republica Moldova și România, precum și două împrumuturi contractate în 2023.

Buzatu indică un apartament cu suprafața de 54,5 metri pătrați, evaluat la peste 300.000 de lei, pe care l-a moștenit în 2024. Imobilul figurează și în declarația de avere depusă în 2024.