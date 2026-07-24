Protest la ANRE împotriva scumpirii gazelor: Cetățenii cer prețuri mai mici

Mai mulți lideri politici și cetățeni s-au adunat astăzi în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), unde au protestat împotriva majorării tarifelor la gazele naturale.

Manifestația a fost organizată la inițiativa președintelui Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Ion Chicu, care i-a îndemnat anterior pe cetățeni să participe la acțiune.

Participanții au venit cu pancarte și au scandat mesaje împotriva scumpirilor și a politicilor din domeniul energetic. Printre lozincile afișate s-au numărat: „Vrem gaze la preț corect, nu scheme la pachet” și „Taloane milionarilor? Nu din contul pensionarilor”.

La protest au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai opoziției și ai unor formațiuni extraparlamentare, printre care Igor Dodon, Alexandr Berlinschii, Alexandr Verșinin, Constantin Cuiumju, Ion Bulgac, Diana Caraman, Dumitru Roibu și Mark Tkaciuk.

Participanții au criticat majorarea prețului la gazele naturale și au cerut autorităților și ANRE să revizuiască decizia privind noile tarife.

Deocamdată, reprezentanții ANRE nu au comentat revendicările protestatarilor.