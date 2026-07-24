Alexandru Tănase: Nu este normal când într-o țară există două sisteme electorale diferite

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că nu ar trebui să existe două sisteme electorale diferite într-o singură țară. El a declarat acest lucru miercuri seara în cadrul unei emisiuni de la TV8.

„Nu este normal când într-o țară există două sisteme electorale diferite – majoritar și proporțional”, a spus el, comentând decizia Curții Constituționale și intențiile autorităților de a trece alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei la un sistem electoral proporțional.

„Supraestimăm impactul acestei chestiuni asupra normalizării relațiilor cu autonomia Găgăuziei”, a spus el.

Vorbind despre îngrijorarea autorităților centrale din Moldova cu privire la posibila luare de mită a voturilor la alegerile pentru Adunarea Populară, el a menționat că „este posibil să cumpărați voturile oamenilor atât în cadrul unui sistem electoral, cât și în altul”.

„Este posibil să cumpărăm voturi în oricare sistem, dar trebuie să ne gândim și să avem grijă că nu există posibilitatea de a mitui alegătorii”, a spus Tănase.

Președintele Partidului de Dezvoltare și Consolidare a Moldovei, deputatul Ion Chicu, a menționat că „în Găgăuzia există scandalagii care vor să continue confruntarea în relațiile de autonomie cu autoritățile centrale din Moldova”.

„Marea majoritate a oamenilor de acolo mizează pe menținerea unor relații bune pentru a trăi și a se dezvolta pașnic în Republica Moldova”, a spus el.