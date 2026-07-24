Radu Musteața a demisionat din funcția de ministru al Agriculturii

Radu Musteața și-a dat demisia din funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare.

Anunțul a fost făcut vineri de premierul Vasile Tofan, care a precizat că a acceptat cererea de demisie.

Potrivit premierului, decizia i-a aparținut lui Radu Musteața și a fost luată pentru a proteja încrederea publică în Guvern.

„Radu Musteața, ministrul Agriculturii, și-a prezentat azi cererea de demisie, pe care am acceptat-o. A fost o decizie personală, un gest de responsabilitate, luat pentru a proteja încrederea publică în Guvern și în actul de guvernare. Respect această decizie. Activitatea Ministerului Agriculturii va continua fără întreruperi, iar desemnarea unui nou ministru va avea loc în cel mai scurt timp”, a declarat Vasile Tofan.

Demisia survine la câteva zile după scandalul provocat de informațiile apărute în spațiul public privind presupusa apartenență a lui Musteața la fostul Partid Democrat din Moldova. Controversa a izbucnit după publicarea unei fotografii în care acesta apare alături de fostul deputat Nae-Simion Pleșca, la o ședință de partid.

Radu Musteața a respins acuzațiile și a declarat că nu a fost niciodată membru al PDM. El a explicat că a participat la câteva întâlniri organizate de Nae-Simion Pleșca după ce acesta a trecut de la PLDM la PDM, însă fără a adera la formațiune.

Joi, înainte de anunțarea demisiei, premierul Vasile Tofan declara că îl susține în continuare pe ministru, în lipsa unor dovezi care să contrazică explicațiile acestuia. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a afirmat că l-a întrebat direct dacă a fost membru al PDM sau PLDM, iar Musteața a negat acest lucru.