Moldovenii aleg euro în locul dolarului: schimbări pe piața valutară în august

În luna august, moldovenii au vândut mai puțini dolari, dar au crescut tranzacțiile cu euro, schimbând structura pieței valutare. Valoarea totală a valutei vândute de populație a fost de aproximativ 508 milioane de dolari, în scădere față de luna precedentă.

Euro a devenit valuta preferată, cu o pondere majoritară în tranzacții, depășind 375 milioane de dolari în echivalent. Dolarul american a înregistrat o diminuare semnificativă, coborând la circa 80 milioane de dolari.

În același timp, populația a cumpărat mai multă valută decât în iulie, cu o valoare de 212 milioane de dolari, ceea ce arată o tendință de diversificare și o nevoie mai mare de lichiditate în rândul gospodăriilor.

Diferența dintre sumele vândute și cele cumpărate, cunoscută drept ofertă netă, a scăzut vizibil, ceea ce reduce presiunea pe piața valutară, dar și disponibilitatea de valută pentru bănci și companii.

Pe partea de cerere, firmele au cumpărat valută într-un volum de aproape 374 milioane de dolari, în scădere față de luna anterioară, dar suficient pentru a arăta că nevoia de importuri și plăți externe rămâne ridicată.

Specialiștii spun că aceste mișcări reflectă o repoziționare a populației, care tinde să păstreze mai mult euro, perceput ca o monedă mai stabilă pe termen lung, în detrimentul dolarului.